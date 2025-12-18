- 자본
- 축소
트레이드:
71
이익 거래:
29 (40.84%)
손실 거래:
42 (59.15%)
최고의 거래:
17.22 USD
최악의 거래:
-11.34 USD
총 수익:
112.51 USD (2 538 pips)
총 손실:
-161.09 USD (3 017 pips)
연속 최대 이익:
4 (24.71 USD)
연속 최대 이익:
24.71 USD (4)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
0.03%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
3 초
회복 요인:
-0.59
롱(주식매수):
48 (67.61%)
숏(주식차입매도):
23 (32.39%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-0.68 USD
평균 이익:
3.88 USD
평균 손실:
-3.84 USD
연속 최대 손실:
8 (-50.40 USD)
연속 최대 손실:
-50.40 USD (8)
월별 성장률:
-6.28%
연간 예측:
-76.25%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
50.56 USD
최대한의:
82.36 USD (10.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.23% (82.36 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|-49
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|-479
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.22 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +24.71 USD
연속 최대 손실: -50.40 USD
Very dangerous, don't copy
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
-6%
0
0
USD
USD
724
USD
USD
3
100%
71
40%
0%
0.69
-0.68
USD
USD
10%
1:500