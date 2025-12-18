- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
51
利益トレード:
21 (41.17%)
損失トレード:
30 (58.82%)
ベストトレード:
17.22 USD
最悪のトレード:
-11.34 USD
総利益:
101.46 USD (1 436 pips)
総損失:
-152.02 USD (2 115 pips)
最大連続の勝ち:
4 (24.71 USD)
最大連続利益:
24.71 USD (4)
シャープレシオ:
-0.16
取引アクティビティ:
0.03%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
3 秒
リカバリーファクター:
-0.61
長いトレード:
33 (64.71%)
短いトレード:
18 (35.29%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-0.99 USD
平均利益:
4.83 USD
平均損失:
-5.07 USD
最大連続の負け:
8 (-50.40 USD)
最大連続損失:
-50.40 USD (8)
月間成長:
-6.54%
年間予想:
-79.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.56 USD
最大の:
82.36 USD (10.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.23% (82.36 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|-51
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|-679
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.22 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +24.71 USD
最大連続損失: -50.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.42 × 248
Very dangerous, don't copy
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
-7%
0
0
USD
USD
722
USD
USD
2
100%
51
41%
0%
0.66
-0.99
USD
USD
10%
1:500