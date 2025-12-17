СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Prado Pro Tuning
Davide Aretino

Prado Pro Tuning

Davide Aretino
0 отзывов
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
20.99 CHF
Худший трейд:
-22.59 CHF
Общая прибыль:
29.10 CHF (17 843 pips)
Общий убыток:
-65.36 CHF (48 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (3.87 CHF)
Макс. прибыль в серии:
20.99 CHF (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
17.15%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.45
Мат. ожидание:
-4.03 CHF
Средняя прибыль:
4.85 CHF
Средний убыток:
-21.79 CHF
Макс. серия проигрышей:
1 (-22.59 CHF)
Макс. убыток в серии:
-22.59 CHF (1)
Прирост в месяц:
-3.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.81 CHF
Максимальная:
59.07 CHF (5.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.79% (59.07 CHF)
По эквити:
1.89% (18.23 CHF)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 6
USDJPY 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -11
USDJPY -26
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -31K
USDJPY -223
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.99 CHF
Худший трейд: -23 CHF
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.87 CHF
Макс. убыток в серии: -22.59 CHF

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FusionMarkets-Live
0.30 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
Exness-MT5Real8
0.57 × 7
Exness-MT5Real35
0.59 × 37
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1915
Tickmill-Live
1.16 × 1289
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.50 × 2
еще 39...
Нет отзывов
2025.12.26 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of trading days is too low
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Prado Pro Tuning
30 USD в месяц
-4%
0
0
USD
964
CHF
2
100%
9
66%
17%
0.44
-4.03
CHF
6%
1:500
Копировать

