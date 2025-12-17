- Прирост
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
20.99 CHF
Худший трейд:
-22.59 CHF
Общая прибыль:
29.10 CHF (17 843 pips)
Общий убыток:
-65.36 CHF (48 816 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (3.87 CHF)
Макс. прибыль в серии:
20.99 CHF (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.28
Торговая активность:
17.15%
Макс. загрузка депозита:
3.86%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.61
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.45
Мат. ожидание:
-4.03 CHF
Средняя прибыль:
4.85 CHF
Средний убыток:
-21.79 CHF
Макс. серия проигрышей:
1 (-22.59 CHF)
Макс. убыток в серии:
-22.59 CHF (1)
Прирост в месяц:
-3.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38.81 CHF
Максимальная:
59.07 CHF (5.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.79% (59.07 CHF)
По эквити:
1.89% (18.23 CHF)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-11
|USDJPY
|-26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-31K
|USDJPY
|-223
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
Exness-MT5Real8
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1915
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
еще 39...
