信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Prado Pro Tuning
Davide Aretino

Prado Pro Tuning

Davide Aretino
0条评论
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
20.99 CHF
最差交易:
-22.59 CHF
毛利:
29.10 CHF (17 843 pips)
毛利亏损:
-65.36 CHF (48 816 pips)
最大连续赢利:
3 (3.87 CHF)
最大连续盈利:
20.99 CHF (1)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
16.10%
最大入金加载:
3.86%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.61
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.45
预期回报:
-4.03 CHF
平均利润:
4.85 CHF
平均损失:
-21.79 CHF
最大连续失误:
1 (-22.59 CHF)
最大连续亏损:
-22.59 CHF (1)
每月增长:
-3.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.81 CHF
最大值:
59.07 CHF (5.79%)
相对跌幅:
结余:
5.79% (59.07 CHF)
净值:
1.89% (18.23 CHF)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 6
USDJPY 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -11
USDJPY -26
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -31K
USDJPY -223
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.99 CHF
最差交易: -23 CHF
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.87 CHF
最大连续亏损: -22.59 CHF

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FusionMarkets-Live
0.30 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
Exness-MT5Real8
0.57 × 7
Exness-MT5Real35
0.59 × 37
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1915
Tickmill-Live
1.16 × 1289
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.50 × 2
39 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.26 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of trading days is too low
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Prado Pro Tuning
每月30 USD
-4%
0
0
USD
964
CHF
2
100%
9
66%
16%
0.44
-4.03
CHF
6%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载