- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
20.99 CHF
最差交易:
-22.59 CHF
毛利:
29.10 CHF (17 843 pips)
毛利亏损:
-65.36 CHF (48 816 pips)
最大连续赢利:
3 (3.87 CHF)
最大连续盈利:
20.99 CHF (1)
夏普比率:
-0.28
交易活动:
16.10%
最大入金加载:
3.86%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.61
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.45
预期回报:
-4.03 CHF
平均利润:
4.85 CHF
平均损失:
-21.79 CHF
最大连续失误:
1 (-22.59 CHF)
最大连续亏损:
-22.59 CHF (1)
每月增长:
-3.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
38.81 CHF
最大值:
59.07 CHF (5.79%)
相对跌幅:
结余:
5.79% (59.07 CHF)
净值:
1.89% (18.23 CHF)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-11
|USDJPY
|-26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-31K
|USDJPY
|-223
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.99 CHF
最差交易: -23 CHF
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.87 CHF
最大连续亏损: -22.59 CHF
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
Exness-MT5Real8
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1915
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
964
CHF
CHF
2
100%
9
66%
16%
0.44
-4.03
CHF
CHF
6%
1:500