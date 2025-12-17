- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
20.99 CHF
最悪のトレード:
-22.59 CHF
総利益:
29.10 CHF (17 843 pips)
総損失:
-65.36 CHF (48 816 pips)
最大連続の勝ち:
3 (3.87 CHF)
最大連続利益:
20.99 CHF (1)
シャープレシオ:
-0.28
取引アクティビティ:
18.17%
最大入金額:
3.86%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.61
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.45
期待されたペイオフ:
-4.03 CHF
平均利益:
4.85 CHF
平均損失:
-21.79 CHF
最大連続の負け:
1 (-22.59 CHF)
最大連続損失:
-22.59 CHF (1)
月間成長:
-3.63%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
38.81 CHF
最大の:
59.07 CHF (5.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.79% (59.07 CHF)
エクイティによる:
1.89% (18.23 CHF)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-11
|USDJPY
|-26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-31K
|USDJPY
|-223
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.99 CHF
最悪のトレード: -23 CHF
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.87 CHF
最大連続損失: -22.59 CHF
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
Exness-MT5Real8
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1915
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
