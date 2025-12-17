いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-MT5 14 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 CapitalPointTrading-MT5-4 0.00 × 5 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 VTMarkets-Live 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 OANDA-Live-1 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 2 ForexClub-MT5 Real Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 FPMarketsSC-Live 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 22 easyMarkets-Live 0.00 × 1 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 FusionMarkets-Live 0.30 × 54 PacificUnionLLC-Live 0.33 × 3 Earnex-Trade 0.34 × 76 Exness-MT5Real8 0.57 × 7 Exness-MT5Real35 0.59 × 37 ICMarketsSC-MT5 0.62 × 1915 Tickmill-Live 1.16 × 1289 BlueberryMarkets-Live 1.33 × 3 ICMarkets-MT5-4 1.50 × 2 Darwinex-Live 1.50 × 2 39 より多く...