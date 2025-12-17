SinaisSeções
Davide Aretino

Prado Pro Tuning

Davide Aretino
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
20.99 CHF
Pior negociação:
-22.59 CHF
Lucro bruto:
29.10 CHF (17 843 pips)
Perda bruta:
-65.36 CHF (48 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (3.87 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
20.99 CHF (1)
Índice de Sharpe:
-0.28
Atividade de negociação:
18.17%
Depósito máximo carregado:
3.86%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.61
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.45
Valor esperado:
-4.03 CHF
Lucro médio:
4.85 CHF
Perda média:
-21.79 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-22.59 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-22.59 CHF (1)
Crescimento mensal:
-3.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.81 CHF
Máximo:
59.07 CHF (5.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.79% (59.07 CHF)
Pelo Capital Líquido:
1.89% (18.23 CHF)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 6
USDJPY 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -11
USDJPY -26
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -31K
USDJPY -223
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +20.99 CHF
Pior negociação: -23 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.87 CHF
Máxima perda consecutiva: -22.59 CHF

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FusionMarkets-Live
0.30 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
Exness-MT5Real8
0.57 × 7
Exness-MT5Real35
0.59 × 37
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1915
Tickmill-Live
1.16 × 1289
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.50 × 2
39 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of trading days is too low
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
