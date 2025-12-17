- Crescimento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
20.99 CHF
Pior negociação:
-22.59 CHF
Lucro bruto:
29.10 CHF (17 843 pips)
Perda bruta:
-65.36 CHF (48 816 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (3.87 CHF)
Máximo lucro consecutivo:
20.99 CHF (1)
Índice de Sharpe:
-0.28
Atividade de negociação:
18.17%
Depósito máximo carregado:
3.86%
Último negócio:
15 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.61
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.45
Valor esperado:
-4.03 CHF
Lucro médio:
4.85 CHF
Perda média:
-21.79 CHF
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-22.59 CHF)
Máxima perda consecutiva:
-22.59 CHF (1)
Crescimento mensal:
-3.63%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38.81 CHF
Máximo:
59.07 CHF (5.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.79% (59.07 CHF)
Pelo Capital Líquido:
1.89% (18.23 CHF)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-11
|USDJPY
|-26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-31K
|USDJPY
|-223
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.99 CHF
Pior negociação: -23 CHF
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.87 CHF
Máxima perda consecutiva: -22.59 CHF
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
Exness-MT5Real8
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1915
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
