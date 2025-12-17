SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Prado Pro Tuning
Davide Aretino

Prado Pro Tuning

Davide Aretino
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
6 (66.66%)
Verlusttrades:
3 (33.33%)
Bester Trade:
20.99 CHF
Schlechtester Trade:
-22.59 CHF
Bruttoprofit:
29.10 CHF (17 843 pips)
Bruttoverlust:
-65.36 CHF (48 816 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (3.87 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.99 CHF (1)
Sharpe Ratio:
-0.28
Trading-Aktivität:
18.17%
Max deposit load:
3.86%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
9 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.45
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.03 CHF
Durchschnittlicher Profit:
4.85 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-21.79 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-22.59 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.59 CHF (1)
Wachstum pro Monat :
-3.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.81 CHF
Maximaler:
59.07 CHF (5.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.79% (59.07 CHF)
Kapital:
1.89% (18.23 CHF)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 6
USDJPY 3
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -11
USDJPY -26
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -31K
USDJPY -223
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.99 CHF
Schlechtester Trade: -23 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.87 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.59 CHF

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 22
easyMarkets-Live
0.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
FusionMarkets-Live
0.30 × 54
PacificUnionLLC-Live
0.33 × 3
Earnex-Trade
0.34 × 76
Exness-MT5Real8
0.57 × 7
Exness-MT5Real35
0.59 × 37
ICMarketsSC-MT5
0.62 × 1915
Tickmill-Live
1.16 × 1289
BlueberryMarkets-Live
1.33 × 3
ICMarkets-MT5-4
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.50 × 2
noch 39 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 13:48
Share of trading days is too low
2025.12.17 13:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.17 09:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.17 09:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.