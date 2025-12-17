- Wachstum
Trades insgesamt:
9
Gewinntrades:
6 (66.66%)
Verlusttrades:
3 (33.33%)
Bester Trade:
20.99 CHF
Schlechtester Trade:
-22.59 CHF
Bruttoprofit:
29.10 CHF (17 843 pips)
Bruttoverlust:
-65.36 CHF (48 816 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (3.87 CHF)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.99 CHF (1)
Sharpe Ratio:
-0.28
Trading-Aktivität:
18.17%
Max deposit load:
3.86%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
9 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.45
Mathematische Gewinnerwartung:
-4.03 CHF
Durchschnittlicher Profit:
4.85 CHF
Durchschnittlicher Verlust:
-21.79 CHF
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-22.59 CHF)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.59 CHF (1)
Wachstum pro Monat :
-3.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38.81 CHF
Maximaler:
59.07 CHF (5.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.79% (59.07 CHF)
Kapital:
1.89% (18.23 CHF)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-11
|USDJPY
|-26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-31K
|USDJPY
|-223
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.99 CHF
Schlechtester Trade: -23 CHF
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3.87 CHF
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.59 CHF
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
Exness-MT5Real8
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1915
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
USD
964
CHF
CHF
2
100%
9
66%
18%
0.44
-4.03
CHF
CHF
6%
1:500