- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
20.99 CHF
Peor transacción:
-22.59 CHF
Beneficio Bruto:
29.10 CHF (17 843 pips)
Pérdidas Brutas:
-65.36 CHF (48 816 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (3.87 CHF)
Beneficio máximo consecutivo:
20.99 CHF (1)
Ratio de Sharpe:
-0.28
Actividad comercial:
16.10%
Carga máxima del depósito:
3.86%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.61
Transacciones Largas:
9 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.45
Beneficio Esperado:
-4.03 CHF
Beneficio medio:
4.85 CHF
Pérdidas medias:
-21.79 CHF
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-22.59 CHF)
Pérdidas máximas consecutivas:
-22.59 CHF (1)
Crecimiento al mes:
-3.63%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
38.81 CHF
Máxima:
59.07 CHF (5.79%)
Reducción relativa:
De balance:
5.79% (59.07 CHF)
De fondos:
1.89% (18.23 CHF)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|USDJPY
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-11
|USDJPY
|-26
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-31K
|USDJPY
|-223
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.99 CHF
Peor transacción: -23 CHF
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +3.87 CHF
Pérdidas máximas consecutivas: -22.59 CHF
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Earnex-Trade
|0.34 × 76
|
Exness-MT5Real8
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1915
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
otros 39...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-4%
0
0
USD
USD
964
CHF
CHF
2
100%
9
66%
16%
0.44
-4.03
CHF
CHF
6%
1:500