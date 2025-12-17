- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
11 (52.38%)
손실 거래:
10 (47.62%)
최고의 거래:
70.36 CHF
최악의 거래:
-31.68 CHF
총 수익:
142.93 CHF (173 746 pips)
총 손실:
-252.58 CHF (187 423 pips)
연속 최대 이익:
3 (3.87 CHF)
연속 최대 이익:
70.36 CHF (1)
샤프 비율:
-0.18
거래 활동:
22.42%
최대 입금량:
8.59%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.84
롱(주식매수):
17 (80.95%)
숏(주식차입매도):
4 (19.05%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-5.22 CHF
평균 이익:
12.99 CHF
평균 손실:
-25.26 CHF
연속 최대 손실:
2 (-62.54 CHF)
연속 최대 손실:
-62.54 CHF (2)
월별 성장률:
-10.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
109.65 CHF
최대한의:
129.91 CHF (12.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.73% (129.91 CHF)
자본금별:
3.27% (31.52 CHF)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|14
|USDJPY
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|16
|USDJPY
|-130
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-13K
|USDJPY
|-777
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +70.36 CHF
최악의 거래: -32 CHF
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +3.87 CHF
연속 최대 손실: -62.54 CHF
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 6
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 22
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
FusionMarkets-Live
|0.30 × 54
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
PacificUnionLLC-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real35
|0.59 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|0.62 × 1915
|
Exness-MT5Real8
|1.13 × 8
|
Tickmill-Live
|1.16 × 1289
|
BlueberryMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Darwinex-Live
|1.50 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|1.50 × 2
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-11%
0
0
USD
USD
890
CHF
CHF
3
100%
21
52%
22%
0.56
-5.22
CHF
CHF
13%
1:500