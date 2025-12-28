- Прирост
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
14 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
2.26 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
16.84 USD (1 902 pips)
Общий убыток:
-1.47 USD
Макс. серия выигрышей:
14 (16.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.84 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
2.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.19%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
54.89
Длинных трейдов:
9 (64.29%)
Коротких трейдов:
5 (35.71%)
Профит фактор:
11.46
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
1.20 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
0.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.14 USD
Максимальная:
0.28 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.26% (25.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD
|9
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD
|1.4K
|CADCHF
|342
|EURCHF
|198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +2.26 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +16.84 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5 12
|12.00 × 1
Нет отзывов
