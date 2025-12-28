- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
14 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
2.26 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
16.84 USD (1 902 pips)
総損失:
-1.54 USD
最大連続の勝ち:
14 (16.84 USD)
最大連続利益:
16.84 USD (14)
シャープレシオ:
2.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.19%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
54.64
長いトレード:
9 (64.29%)
短いトレード:
5 (35.71%)
プロフィットファクター:
10.94
期待されたペイオフ:
1.20 USD
平均利益:
1.20 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.14 USD
最大の:
0.28 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.26% (25.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURCAD
|9
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURCAD
|1.4K
|CADCHF
|342
|EURCHF
|198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.26 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +16.84 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-MT5 12
|12.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
14
100%
100%
10.93
1.20
USD
USD
0%
1:500