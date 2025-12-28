- 成长
交易:
14
盈利交易:
14 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
2.26 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
16.84 USD (1 902 pips)
毛利亏损:
-1.47 USD
最大连续赢利:
14 (16.84 USD)
最大连续盈利:
16.84 USD (14)
夏普比率:
2.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.19%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
9 小时
采收率:
54.89
长期交易:
9 (64.29%)
短期交易:
5 (35.71%)
利润因子:
11.46
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
1.20 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.14 USD
最大值:
0.28 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.26% (25.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD
|9
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD
|1.4K
|CADCHF
|342
|EURCHF
|198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.26 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +16.84 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
