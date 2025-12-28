- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
14 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
2.26 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
16.84 USD (1 902 pips)
Bruttoverlust:
-1.54 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (16.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.84 USD (14)
Sharpe Ratio:
2.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.19%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
54.64
Long-Positionen:
9 (64.29%)
Short-Positionen:
5 (35.71%)
Profit-Faktor:
10.94
Mathematische Gewinnerwartung:
1.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.20 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.14 USD
Maximaler:
0.28 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.26% (25.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCAD
|9
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCAD
|1.4K
|CADCHF
|342
|EURCHF
|198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.26 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-MT5 12
|12.00 × 1
Keine Bewertungen
