Negociações:
14
Negociações com lucro:
14 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
2.26 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
16.84 USD (1 902 pips)
Perda bruta:
-1.54 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (16.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.84 USD (14)
Índice de Sharpe:
2.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.19%
Último negócio:
20 minutos atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
54.64
Negociações longas:
9 (64.29%)
Negociações curtas:
5 (35.71%)
Fator de lucro:
10.94
Valor esperado:
1.20 USD
Lucro médio:
1.20 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
0.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.14 USD
Máximo:
0.28 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (25.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD
|9
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD
|1.4K
|CADCHF
|342
|EURCHF
|198
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.26 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +16.84 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
