- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
21 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
2.26 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
23.62 USD (2 748 pips)
총 손실:
-1.89 USD
연속 최대 이익:
21 (23.62 USD)
연속 최대 이익:
23.62 USD (21)
샤프 비율:
1.90
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.19%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
77.61
롱(주식매수):
12 (57.14%)
숏(주식차입매도):
9 (42.86%)
수익 요인:
12.50
기대수익:
1.12 USD
평균 이익:
1.12 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
0.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.14 USD
최대한의:
0.28 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.28 USD)
자본금별:
0.29% (29.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURCAD
|13
|CADCHF
|6
|EURCHF
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURCAD
|14
|CADCHF
|5
|EURCHF
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURCAD
|2.1K
|CADCHF
|444
|EURCHF
|198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.26 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +23.62 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
21
100%
100%
12.49
1.12
USD
USD
0%
1:500