- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
14 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
2.26 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
16.84 USD (1 902 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.47 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (16.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.84 USD (14)
Ratio de Sharpe:
2.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.19%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
54.89
Transacciones Largas:
9 (64.29%)
Transacciones Cortas:
5 (35.71%)
Factor de Beneficio:
11.46
Beneficio Esperado:
1.20 USD
Beneficio medio:
1.20 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
0.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.14 USD
Máxima:
0.28 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.26% (25.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURCAD
|8
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURCAD
|9
|CADCHF
|4
|EURCHF
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURCAD
|1.4K
|CADCHF
|342
|EURCHF
|198
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.26 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +16.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NeotechFinancialServices-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5 12
|12.00 × 1
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
33 USD al mes
0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
3
100%
14
100%
100%
11.45
1.20
USD
USD
0%
1:500