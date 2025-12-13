СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PivKiller Alpari
Igor Holko

PivKiller Alpari

Igor Holko
0 отзывов
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 -56%
Alpari-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
187 (71.10%)
Убыточных трейдов:
76 (28.90%)
Лучший трейд:
100.59 USD
Худший трейд:
-485.99 USD
Общая прибыль:
2 419.84 USD (93 904 pips)
Общий убыток:
-2 218.47 USD (80 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (107.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
731.38 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
25.39%
Макс. загрузка депозита:
5.25%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.32
Длинных трейдов:
131 (49.81%)
Коротких трейдов:
132 (50.19%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
12.94 USD
Средний убыток:
-29.19 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-144.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-485.99 USD (1)
Прирост в месяц:
25.61%
Годовой прогноз:
310.79%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.66 USD
Максимальная:
629.97 USD (51.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.24% (300.07 USD)
По эквити:
9.08% (34.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 191
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDCAD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURAUD 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURNZD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 234
AUDUSD -43
EURUSD 13
NZDCAD 11
AUDCAD 2
EURJPY -46
GBPUSD 6
AUDJPY 26
EURAUD 3
USDCHF 23
GBPAUD -34
AUDCHF 18
USDJPY 30
USDCAD -60
EURGBP -3
NZDJPY 10
GBPJPY 8
EURCAD -4
EURNZD 7
AUDNZD -42
NZDUSD 26
EURCHF -1
GBPNZD 23
CADCHF -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.1K
AUDUSD -855
EURUSD 1.7K
NZDCAD 593
AUDCAD 211
EURJPY -1.2K
GBPUSD 713
AUDJPY 3.5K
EURAUD 363
USDCHF 2.9K
GBPAUD -2.7K
AUDCHF 1.5K
USDJPY 2.2K
USDCAD -3.8K
EURGBP -95
NZDJPY 2K
GBPJPY 570
EURCAD -233
EURNZD 633
AUDNZD -2.2K
NZDUSD 1.2K
EURCHF -47
GBPNZD 1.1K
CADCHF -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.59 USD
Худший трейд: -486 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +107.13 USD
Макс. убыток в серии: -144.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.07 × 113
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.10 × 164
Tickmill-Live
0.14 × 7
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.19 × 36
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 256
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.49 × 924
FusionMarkets-Live
0.49 × 81
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
RannForex-Server
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 397
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
еще 57...
Нет отзывов
2025.12.13 19:59
A large drawdown may occur on the account again
