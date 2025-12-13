SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PivKiller Alpari
Igor Holko

PivKiller Alpari

Igor Holko
0 comentarios
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2024 -59%
Alpari-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
266
Transacciones Rentables:
188 (70.67%)
Transacciones Irrentables:
78 (29.32%)
Mejor transacción:
100.59 USD
Peor transacción:
-485.99 USD
Beneficio Bruto:
2 428.74 USD (94 802 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 254.07 USD (84 303 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (107.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
731.38 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
20.74%
Carga máxima del depósito:
9.30%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
134 (50.38%)
Transacciones Cortas:
132 (49.62%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
12.92 USD
Pérdidas medias:
-28.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-144.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-485.99 USD (1)
Crecimiento al mes:
16.07%
Pronóstico anual:
194.98%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.66 USD
Máxima:
629.97 USD (51.68%)
Reducción relativa:
De balance:
92.24% (300.07 USD)
De fondos:
16.92% (59.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 194
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDCAD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURAUD 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURNZD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 207
AUDUSD -43
EURUSD 13
NZDCAD 11
AUDCAD 2
EURJPY -46
GBPUSD 6
AUDJPY 26
EURAUD 3
USDCHF 23
GBPAUD -34
AUDCHF 18
USDJPY 30
USDCAD -60
EURGBP -3
NZDJPY 10
GBPJPY 8
EURCAD -4
EURNZD 7
AUDNZD -42
NZDUSD 26
EURCHF -1
GBPNZD 23
CADCHF -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.5K
AUDUSD -855
EURUSD 1.7K
NZDCAD 593
AUDCAD 211
EURJPY -1.2K
GBPUSD 713
AUDJPY 3.5K
EURAUD 363
USDCHF 2.9K
GBPAUD -2.7K
AUDCHF 1.5K
USDJPY 2.2K
USDCAD -3.8K
EURGBP -95
NZDJPY 2K
GBPJPY 570
EURCAD -233
EURNZD 633
AUDNZD -2.2K
NZDUSD 1.2K
EURCHF -47
GBPNZD 1.1K
CADCHF -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +100.59 USD
Peor transacción: -486 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +107.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -144.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.07 × 113
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.10 × 164
Tickmill-Live
0.14 × 7
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.19 × 36
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 256
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.49 × 924
FusionMarkets-Live
0.49 × 81
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
RannForex-Server
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 397
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
otros 57...
No hay comentarios
2025.12.13 19:59
A large drawdown may occur on the account again
