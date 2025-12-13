- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
266
Transacciones Rentables:
188 (70.67%)
Transacciones Irrentables:
78 (29.32%)
Mejor transacción:
100.59 USD
Peor transacción:
-485.99 USD
Beneficio Bruto:
2 428.74 USD (94 802 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 254.07 USD (84 303 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (107.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
731.38 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
20.74%
Carga máxima del depósito:
9.30%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.28
Transacciones Largas:
134 (50.38%)
Transacciones Cortas:
132 (49.62%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.66 USD
Beneficio medio:
12.92 USD
Pérdidas medias:
-28.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-144.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-485.99 USD (1)
Crecimiento al mes:
16.07%
Pronóstico anual:
194.98%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.66 USD
Máxima:
629.97 USD (51.68%)
Reducción relativa:
De balance:
92.24% (300.07 USD)
De fondos:
16.92% (59.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|4
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|207
|AUDUSD
|-43
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|-46
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|26
|EURAUD
|3
|USDCHF
|23
|GBPAUD
|-34
|AUDCHF
|18
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|-3
|NZDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|EURCAD
|-4
|EURNZD
|7
|AUDNZD
|-42
|NZDUSD
|26
|EURCHF
|-1
|GBPNZD
|23
|CADCHF
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.5K
|AUDUSD
|-855
|EURUSD
|1.7K
|NZDCAD
|593
|AUDCAD
|211
|EURJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|713
|AUDJPY
|3.5K
|EURAUD
|363
|USDCHF
|2.9K
|GBPAUD
|-2.7K
|AUDCHF
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|USDCAD
|-3.8K
|EURGBP
|-95
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|570
|EURCAD
|-233
|EURNZD
|633
|AUDNZD
|-2.2K
|NZDUSD
|1.2K
|EURCHF
|-47
|GBPNZD
|1.1K
|CADCHF
|-119
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +100.59 USD
Peor transacción: -486 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +107.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -144.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5
|0.07 × 113
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.10 × 164
|
Tickmill-Live
|0.14 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 287
|
OctaFX-Real2
|0.19 × 36
|
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.43 × 256
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.49 × 924
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 81
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 72
|
RannForex-Server
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 397
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
|
ICMarkets-MT5
|0.75 × 925
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
-59%
0
0
USD
USD
325
USD
USD
55
96%
266
70%
21%
1.07
0.66
USD
USD
92%
1:500