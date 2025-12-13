信号部分
信号 / MetaTrader 5 / PivKiller Alpari
Igor Holko

PivKiller Alpari

Igor Holko
0条评论
55
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2024 -59%
Alpari-MT5
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
264
盈利交易:
187 (70.83%)
亏损交易:
77 (29.17%)
最好交易:
100.59 USD
最差交易:
-485.99 USD
毛利:
2 419.84 USD (93 904 pips)
毛利亏损:
-2 244.67 USD (83 372 pips)
最大连续赢利:
15 (107.13 USD)
最大连续盈利:
731.38 USD (12)
夏普比率:
0.06
交易活动:
15.09%
最大入金加载:
9.30%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.28
长期交易:
132 (50.00%)
短期交易:
132 (50.00%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
12.94 USD
平均损失:
-29.15 USD
最大连续失误:
4 (-144.10 USD)
最大连续亏损:
-485.99 USD (1)
每月增长:
16.31%
年度预测:
197.84%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.66 USD
最大值:
629.97 USD (51.68%)
相对跌幅:
结余:
92.24% (300.07 USD)
净值:
16.92% (59.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 192
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDCAD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURAUD 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURNZD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 208
AUDUSD -43
EURUSD 13
NZDCAD 11
AUDCAD 2
EURJPY -46
GBPUSD 6
AUDJPY 26
EURAUD 3
USDCHF 23
GBPAUD -34
AUDCHF 18
USDJPY 30
USDCAD -60
EURGBP -3
NZDJPY 10
GBPJPY 8
EURCAD -4
EURNZD 7
AUDNZD -42
NZDUSD 26
EURCHF -1
GBPNZD 23
CADCHF -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 2.5K
AUDUSD -855
EURUSD 1.7K
NZDCAD 593
AUDCAD 211
EURJPY -1.2K
GBPUSD 713
AUDJPY 3.5K
EURAUD 363
USDCHF 2.9K
GBPAUD -2.7K
AUDCHF 1.5K
USDJPY 2.2K
USDCAD -3.8K
EURGBP -95
NZDJPY 2K
GBPJPY 570
EURCAD -233
EURNZD 633
AUDNZD -2.2K
NZDUSD 1.2K
EURCHF -47
GBPNZD 1.1K
CADCHF -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +100.59 USD
最差交易: -486 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +107.13 USD
最大连续亏损: -144.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.07 × 113
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.10 × 164
Tickmill-Live
0.14 × 7
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.19 × 36
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 256
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.49 × 924
FusionMarkets-Live
0.49 × 81
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
RannForex-Server
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 397
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
57 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.13 19:59
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PivKiller Alpari
每月100 USD
-59%
0
0
USD
325
USD
55
96%
264
70%
15%
1.07
0.66
USD
92%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载