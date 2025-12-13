- 成长
交易:
264
盈利交易:
187 (70.83%)
亏损交易:
77 (29.17%)
最好交易:
100.59 USD
最差交易:
-485.99 USD
毛利:
2 419.84 USD (93 904 pips)
毛利亏损:
-2 244.67 USD (83 372 pips)
最大连续赢利:
15 (107.13 USD)
最大连续盈利:
731.38 USD (12)
夏普比率:
0.06
交易活动:
15.09%
最大入金加载:
9.30%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.28
长期交易:
132 (50.00%)
短期交易:
132 (50.00%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.66 USD
平均利润:
12.94 USD
平均损失:
-29.15 USD
最大连续失误:
4 (-144.10 USD)
最大连续亏损:
-485.99 USD (1)
每月增长:
16.31%
年度预测:
197.84%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.66 USD
最大值:
629.97 USD (51.68%)
相对跌幅:
结余:
92.24% (300.07 USD)
净值:
16.92% (59.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|4
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|208
|AUDUSD
|-43
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|-46
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|26
|EURAUD
|3
|USDCHF
|23
|GBPAUD
|-34
|AUDCHF
|18
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|-3
|NZDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|EURCAD
|-4
|EURNZD
|7
|AUDNZD
|-42
|NZDUSD
|26
|EURCHF
|-1
|GBPNZD
|23
|CADCHF
|-4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.5K
|AUDUSD
|-855
|EURUSD
|1.7K
|NZDCAD
|593
|AUDCAD
|211
|EURJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|713
|AUDJPY
|3.5K
|EURAUD
|363
|USDCHF
|2.9K
|GBPAUD
|-2.7K
|AUDCHF
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|USDCAD
|-3.8K
|EURGBP
|-95
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|570
|EURCAD
|-233
|EURNZD
|633
|AUDNZD
|-2.2K
|NZDUSD
|1.2K
|EURCHF
|-47
|GBPNZD
|1.1K
|CADCHF
|-119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.59 USD
最差交易: -486 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +107.13 USD
最大连续亏损: -144.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5
|0.07 × 113
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.10 × 164
|
Tickmill-Live
|0.14 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 287
|
OctaFX-Real2
|0.19 × 36
|
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.43 × 256
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.49 × 924
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 81
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 72
|
RannForex-Server
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 397
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
|
ICMarkets-MT5
|0.75 × 925
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-59%
0
0
USD
USD
325
USD
USD
55
96%
264
70%
15%
1.07
0.66
USD
USD
92%
1:500