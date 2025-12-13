SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PivKiller Alpari
Igor Holko

PivKiller Alpari

Igor Holko
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -52%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
186 (72.09%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (27.91%)
En iyi işlem:
100.59 USD
En kötü işlem:
-485.99 USD
Brüt kâr:
2 375.14 USD (89 426 pips)
Brüt zarar:
-2 142.32 USD (73 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (107.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
731.38 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
126 (48.84%)
Satış işlemleri:
132 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
12.77 USD
Ortalama zarar:
-29.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-144.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-485.99 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.30%
Yıllık tahmin:
-27.93%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.66 USD
Maksimum:
629.97 USD (51.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.24% (300.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 186
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDCAD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURAUD 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURNZD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 265
AUDUSD -43
EURUSD 13
NZDCAD 11
AUDCAD 2
EURJPY -46
GBPUSD 6
AUDJPY 26
EURAUD 3
USDCHF 23
GBPAUD -34
AUDCHF 18
USDJPY 30
USDCAD -60
EURGBP -3
NZDJPY 10
GBPJPY 8
EURCAD -4
EURNZD 7
AUDNZD -42
NZDUSD 26
EURCHF -1
GBPNZD 23
CADCHF -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8K
AUDUSD -855
EURUSD 1.7K
NZDCAD 593
AUDCAD 211
EURJPY -1.2K
GBPUSD 713
AUDJPY 3.5K
EURAUD 363
USDCHF 2.9K
GBPAUD -2.7K
AUDCHF 1.5K
USDJPY 2.2K
USDCAD -3.8K
EURGBP -95
NZDJPY 2K
GBPJPY 570
EURCAD -233
EURNZD 633
AUDNZD -2.2K
NZDUSD 1.2K
EURCHF -47
GBPNZD 1.1K
CADCHF -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.59 USD
En kötü işlem: -486 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +107.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.07 × 113
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.10 × 164
Tickmill-Live
0.14 × 7
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.19 × 36
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 256
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.49 × 924
FusionMarkets-Live
0.49 × 81
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
RannForex-Server
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 397
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
57 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.13 19:59
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol