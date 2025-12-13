- Büyüme
İşlemler:
258
Kârla kapanan işlemler:
186 (72.09%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (27.91%)
En iyi işlem:
100.59 USD
En kötü işlem:
-485.99 USD
Brüt kâr:
2 375.14 USD (89 426 pips)
Brüt zarar:
-2 142.32 USD (73 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (107.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
731.38 USD (12)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
126 (48.84%)
Satış işlemleri:
132 (51.16%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
12.77 USD
Ortalama zarar:
-29.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-144.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-485.99 USD (1)
Aylık büyüme:
-2.30%
Yıllık tahmin:
-27.93%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.66 USD
Maksimum:
629.97 USD (51.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.24% (300.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|186
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|4
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|265
|AUDUSD
|-43
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|-46
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|26
|EURAUD
|3
|USDCHF
|23
|GBPAUD
|-34
|AUDCHF
|18
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|-3
|NZDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|EURCAD
|-4
|EURNZD
|7
|AUDNZD
|-42
|NZDUSD
|26
|EURCHF
|-1
|GBPNZD
|23
|CADCHF
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8K
|AUDUSD
|-855
|EURUSD
|1.7K
|NZDCAD
|593
|AUDCAD
|211
|EURJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|713
|AUDJPY
|3.5K
|EURAUD
|363
|USDCHF
|2.9K
|GBPAUD
|-2.7K
|AUDCHF
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|USDCAD
|-3.8K
|EURGBP
|-95
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|570
|EURCAD
|-233
|EURNZD
|633
|AUDNZD
|-2.2K
|NZDUSD
|1.2K
|EURCHF
|-47
|GBPNZD
|1.1K
|CADCHF
|-119
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +100.59 USD
En kötü işlem: -486 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +107.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5
|0.07 × 113
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.10 × 164
|
Tickmill-Live
|0.14 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 287
|
OctaFX-Real2
|0.19 × 36
|
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.43 × 256
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.49 × 924
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 81
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 72
|
RannForex-Server
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 397
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
|
ICMarkets-MT5
|0.75 × 925
