시그널 / MetaTrader 5 / PivKiller Alpari
Igor Holko

PivKiller Alpari

Igor Holko
0 리뷰
57
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -62%
Alpari-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
268
이익 거래:
188 (70.14%)
손실 거래:
80 (29.85%)
최고의 거래:
100.59 USD
최악의 거래:
-485.99 USD
총 수익:
2 428.74 USD (94 802 pips)
총 손실:
-2 278.83 USD (86 745 pips)
연속 최대 이익:
15 (107.13 USD)
연속 최대 이익:
731.38 USD (12)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
17.63%
최대 입금량:
9.30%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.24
롱(주식매수):
135 (50.37%)
숏(주식차입매도):
133 (49.63%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
12.92 USD
평균 손실:
-28.49 USD
연속 최대 손실:
4 (-144.10 USD)
연속 최대 손실:
-485.99 USD (1)
월별 성장률:
8.60%
연간 예측:
104.30%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.66 USD
최대한의:
629.97 USD (51.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.24% (300.07 USD)
자본금별:
16.92% (59.40 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 196
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDCAD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURAUD 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURNZD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 182
AUDUSD -43
EURUSD 13
NZDCAD 11
AUDCAD 2
EURJPY -46
GBPUSD 6
AUDJPY 26
EURAUD 3
USDCHF 23
GBPAUD -34
AUDCHF 18
USDJPY 30
USDCAD -60
EURGBP -3
NZDJPY 10
GBPJPY 8
EURCAD -4
EURNZD 7
AUDNZD -42
NZDUSD 26
EURCHF -1
GBPNZD 23
CADCHF -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 38
AUDUSD -855
EURUSD 1.7K
NZDCAD 593
AUDCAD 211
EURJPY -1.2K
GBPUSD 713
AUDJPY 3.5K
EURAUD 363
USDCHF 2.9K
GBPAUD -2.7K
AUDCHF 1.5K
USDJPY 2.2K
USDCAD -3.8K
EURGBP -95
NZDJPY 2K
GBPJPY 570
EURCAD -233
EURNZD 633
AUDNZD -2.2K
NZDUSD 1.2K
EURCHF -47
GBPNZD 1.1K
CADCHF -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +100.59 USD
최악의 거래: -486 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +107.13 USD
연속 최대 손실: -144.10 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.07 × 113
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.10 × 164
Tickmill-Live
0.14 × 7
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.19 × 36
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 256
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.49 × 924
FusionMarkets-Live
0.49 × 81
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
RannForex-Server
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 397
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
57 더...
리뷰 없음
2025.12.13 19:59
A large drawdown may occur on the account again
