- 자본
- 축소
트레이드:
268
이익 거래:
188 (70.14%)
손실 거래:
80 (29.85%)
최고의 거래:
100.59 USD
최악의 거래:
-485.99 USD
총 수익:
2 428.74 USD (94 802 pips)
총 손실:
-2 278.83 USD (86 745 pips)
연속 최대 이익:
15 (107.13 USD)
연속 최대 이익:
731.38 USD (12)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
17.63%
최대 입금량:
9.30%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.24
롱(주식매수):
135 (50.37%)
숏(주식차입매도):
133 (49.63%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
12.92 USD
평균 손실:
-28.49 USD
연속 최대 손실:
4 (-144.10 USD)
연속 최대 손실:
-485.99 USD (1)
월별 성장률:
8.60%
연간 예측:
104.30%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.66 USD
최대한의:
629.97 USD (51.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.24% (300.07 USD)
자본금별:
16.92% (59.40 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|4
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|182
|AUDUSD
|-43
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|-46
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|26
|EURAUD
|3
|USDCHF
|23
|GBPAUD
|-34
|AUDCHF
|18
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|-3
|NZDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|EURCAD
|-4
|EURNZD
|7
|AUDNZD
|-42
|NZDUSD
|26
|EURCHF
|-1
|GBPNZD
|23
|CADCHF
|-4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|38
|AUDUSD
|-855
|EURUSD
|1.7K
|NZDCAD
|593
|AUDCAD
|211
|EURJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|713
|AUDJPY
|3.5K
|EURAUD
|363
|USDCHF
|2.9K
|GBPAUD
|-2.7K
|AUDCHF
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|USDCAD
|-3.8K
|EURGBP
|-95
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|570
|EURCAD
|-233
|EURNZD
|633
|AUDNZD
|-2.2K
|NZDUSD
|1.2K
|EURCHF
|-47
|GBPNZD
|1.1K
|CADCHF
|-119
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +100.59 USD
최악의 거래: -486 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +107.13 USD
연속 최대 손실: -144.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5
|0.07 × 113
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.10 × 164
|
Tickmill-Live
|0.14 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 287
|
OctaFX-Real2
|0.19 × 36
|
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.43 × 256
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.49 × 924
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 81
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 72
|
RannForex-Server
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 397
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
|
ICMarkets-MT5
|0.75 × 925
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
-62%
0
0
USD
USD
300
USD
USD
57
97%
268
70%
18%
1.06
0.56
USD
USD
92%
1:500