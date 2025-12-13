シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PivKiller Alpari
Igor Holko

PivKiller Alpari

Igor Holko
レビュー0件
55週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -59%
Alpari-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
266
利益トレード:
188 (70.67%)
損失トレード:
78 (29.32%)
ベストトレード:
100.59 USD
最悪のトレード:
-485.99 USD
総利益:
2 428.74 USD (94 802 pips)
総損失:
-2 254.07 USD (84 303 pips)
最大連続の勝ち:
15 (107.13 USD)
最大連続利益:
731.38 USD (12)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
20.74%
最大入金額:
9.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
134 (50.38%)
短いトレード:
132 (49.62%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
12.92 USD
平均損失:
-28.90 USD
最大連続の負け:
4 (-144.10 USD)
最大連続損失:
-485.99 USD (1)
月間成長:
16.07%
年間予想:
194.98%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.66 USD
最大の:
629.97 USD (51.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.24% (300.07 USD)
エクイティによる:
16.92% (59.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 194
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDCAD 6
AUDCAD 6
EURJPY 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
EURAUD 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
AUDCHF 3
USDJPY 3
USDCAD 3
EURGBP 2
NZDJPY 2
GBPJPY 2
EURCAD 2
EURNZD 2
AUDNZD 1
NZDUSD 1
EURCHF 1
GBPNZD 1
CADCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 207
AUDUSD -43
EURUSD 13
NZDCAD 11
AUDCAD 2
EURJPY -46
GBPUSD 6
AUDJPY 26
EURAUD 3
USDCHF 23
GBPAUD -34
AUDCHF 18
USDJPY 30
USDCAD -60
EURGBP -3
NZDJPY 10
GBPJPY 8
EURCAD -4
EURNZD 7
AUDNZD -42
NZDUSD 26
EURCHF -1
GBPNZD 23
CADCHF -4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 2.5K
AUDUSD -855
EURUSD 1.7K
NZDCAD 593
AUDCAD 211
EURJPY -1.2K
GBPUSD 713
AUDJPY 3.5K
EURAUD 363
USDCHF 2.9K
GBPAUD -2.7K
AUDCHF 1.5K
USDJPY 2.2K
USDCAD -3.8K
EURGBP -95
NZDJPY 2K
GBPJPY 570
EURCAD -233
EURNZD 633
AUDNZD -2.2K
NZDUSD 1.2K
EURCHF -47
GBPNZD 1.1K
CADCHF -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +100.59 USD
最悪のトレード: -486 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +107.13 USD
最大連続損失: -144.10 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.07 × 113
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.10 × 164
Tickmill-Live
0.14 × 7
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 287
OctaFX-Real2
0.19 × 36
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
QTrade-Server
0.33 × 3
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 256
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.49 × 924
FusionMarkets-Live
0.49 × 81
StriforLLC-Live
0.50 × 4
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 72
RannForex-Server
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.66 × 397
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.75 × 925
57 より多く...
レビューなし
2025.12.13 19:59
A large drawdown may occur on the account again
PivKiller Alpari
100 USD/月
-59%
0
0
USD
325
USD
55
96%
266
70%
21%
1.07
0.66
USD
92%
1:500
