トレード:
266
利益トレード:
188 (70.67%)
損失トレード:
78 (29.32%)
ベストトレード:
100.59 USD
最悪のトレード:
-485.99 USD
総利益:
2 428.74 USD (94 802 pips)
総損失:
-2 254.07 USD (84 303 pips)
最大連続の勝ち:
15 (107.13 USD)
最大連続利益:
731.38 USD (12)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
20.74%
最大入金額:
9.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.28
長いトレード:
134 (50.38%)
短いトレード:
132 (49.62%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
12.92 USD
平均損失:
-28.90 USD
最大連続の負け:
4 (-144.10 USD)
最大連続損失:
-485.99 USD (1)
月間成長:
16.07%
年間予想:
194.98%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.66 USD
最大の:
629.97 USD (51.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.24% (300.07 USD)
エクイティによる:
16.92% (59.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|6
|EURJPY
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|4
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|AUDCHF
|3
|USDJPY
|3
|USDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|2
|EURCAD
|2
|EURNZD
|2
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|EURCHF
|1
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|207
|AUDUSD
|-43
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|11
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|-46
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|26
|EURAUD
|3
|USDCHF
|23
|GBPAUD
|-34
|AUDCHF
|18
|USDJPY
|30
|USDCAD
|-60
|EURGBP
|-3
|NZDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|EURCAD
|-4
|EURNZD
|7
|AUDNZD
|-42
|NZDUSD
|26
|EURCHF
|-1
|GBPNZD
|23
|CADCHF
|-4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.5K
|AUDUSD
|-855
|EURUSD
|1.7K
|NZDCAD
|593
|AUDCAD
|211
|EURJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|713
|AUDJPY
|3.5K
|EURAUD
|363
|USDCHF
|2.9K
|GBPAUD
|-2.7K
|AUDCHF
|1.5K
|USDJPY
|2.2K
|USDCAD
|-3.8K
|EURGBP
|-95
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|570
|EURCAD
|-233
|EURNZD
|633
|AUDNZD
|-2.2K
|NZDUSD
|1.2K
|EURCHF
|-47
|GBPNZD
|1.1K
|CADCHF
|-119
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +100.59 USD
最悪のトレード: -486 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +107.13 USD
最大連続損失: -144.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5
|0.07 × 113
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real7
|0.10 × 164
|
Tickmill-Live
|0.14 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 287
|
OctaFX-Real2
|0.19 × 36
|
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
Exness-MT5Real5
|0.43 × 256
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.49 × 924
|
FusionMarkets-Live
|0.49 × 81
|
StriforLLC-Live
|0.50 × 4
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.53 × 72
|
RannForex-Server
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.66 × 397
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
|
ICMarkets-MT5
|0.75 × 925
