- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
28 (50.90%)
Убыточных трейдов:
27 (49.09%)
Лучший трейд:
528.08 USD
Худший трейд:
-127.71 USD
Общая прибыль:
3 402.60 USD (56 211 pips)
Общий убыток:
-1 467.23 USD (98 664 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (556.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 089.69 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
76.70%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.87
Длинных трейдов:
31 (56.36%)
Коротких трейдов:
24 (43.64%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
35.19 USD
Средняя прибыль:
121.52 USD
Средний убыток:
-54.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-499.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-499.68 USD (7)
Прирост в месяц:
3.88%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
499.68 USD (0.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.98% (499.68 USD)
По эквити:
0.37% (186.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USOIL
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EURJPY
|1
|US30
|1
|NAS100
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|GER40
|1
|UK100
|1
|GBPCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.4K
|GBPUSD
|-202
|EURUSD
|-191
|GBPJPY
|244
|USOIL
|-91
|USDCHF
|-7
|USDCAD
|-91
|AUDCHF
|-88
|EURJPY
|179
|US30
|-69
|NAS100
|-106
|EURNZD
|311
|USDJPY
|-95
|CHFJPY
|-106
|CADJPY
|-128
|GER40
|-32
|UK100
|-72
|GBPCAD
|49
|BTCUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURUSD
|-3.2K
|GBPJPY
|2.6K
|USOIL
|-1.5K
|USDCHF
|-102
|USDCAD
|-1.4K
|AUDCHF
|-463
|EURJPY
|774
|US30
|-14K
|NAS100
|-20K
|EURNZD
|1.6K
|USDJPY
|-552
|CHFJPY
|-832
|CADJPY
|-869
|GER40
|-27K
|UK100
|-14K
|GBPCAD
|364
|BTCUSD
|-339
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +528.08 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +556.00 USD
Макс. убыток в серии: -499.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
4
9%
55
50%
77%
2.31
35.19
USD
USD
1%
1:100