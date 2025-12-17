СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hydra
Daryn Doldashev

Hydra

Daryn Doldashev
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 4%
iFunds-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
55
Прибыльных трейдов:
28 (50.90%)
Убыточных трейдов:
27 (49.09%)
Лучший трейд:
528.08 USD
Худший трейд:
-127.71 USD
Общая прибыль:
3 402.60 USD (56 211 pips)
Общий убыток:
-1 467.23 USD (98 664 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (556.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 089.69 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
76.70%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.87
Длинных трейдов:
31 (56.36%)
Коротких трейдов:
24 (43.64%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
35.19 USD
Средняя прибыль:
121.52 USD
Средний убыток:
-54.34 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-499.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-499.68 USD (7)
Прирост в месяц:
3.88%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.19 USD
Максимальная:
499.68 USD (0.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.98% (499.68 USD)
По эквити:
0.37% (186.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 28
GBPUSD 4
EURUSD 3
GBPJPY 2
USOIL 2
USDCHF 2
USDCAD 2
AUDCHF 1
EURJPY 1
US30 1
NAS100 1
EURNZD 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
GER40 1
UK100 1
GBPCAD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.4K
GBPUSD -202
EURUSD -191
GBPJPY 244
USOIL -91
USDCHF -7
USDCAD -91
AUDCHF -88
EURJPY 179
US30 -69
NAS100 -106
EURNZD 311
USDJPY -95
CHFJPY -106
CADJPY -128
GER40 -32
UK100 -72
GBPCAD 49
BTCUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
GBPUSD -5.3K
EURUSD -3.2K
GBPJPY 2.6K
USOIL -1.5K
USDCHF -102
USDCAD -1.4K
AUDCHF -463
EURJPY 774
US30 -14K
NAS100 -20K
EURNZD 1.6K
USDJPY -552
CHFJPY -832
CADJPY -869
GER40 -27K
UK100 -14K
GBPCAD 364
BTCUSD -339
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +528.08 USD
Худший трейд: -128 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +556.00 USD
Макс. убыток в серии: -499.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "iFunds-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

