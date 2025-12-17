SegnaliSezioni
Daryn Doldashev

Hydra

Daryn Doldashev
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
0%
iFunds-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
23 (58.97%)
Loss Trade:
16 (41.03%)
Best Trade:
528.08 USD
Worst Trade:
-106.49 USD
Profitto lordo:
2 818.07 USD (45 191 pips)
Perdita lorda:
-921.41 USD (48 943 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (556.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 089.69 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.68%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.80
Long Trade:
21 (53.85%)
Short Trade:
18 (46.15%)
Fattore di profitto:
3.06
Profitto previsto:
48.63 USD
Profitto medio:
122.52 USD
Perdita media:
-57.59 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-499.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-499.68 USD (7)
Crescita mensile:
3.79%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
499.68 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 22
GBPUSD 4
EURUSD 3
GBPJPY 2
USOIL 2
AUDCHF 1
EURJPY 1
US30 1
NAS100 1
EURNZD 1
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD -202
EURUSD -191
GBPJPY 244
USOIL -91
AUDCHF -88
EURJPY 179
US30 -69
NAS100 -106
EURNZD 311
USDJPY -95
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 36K
GBPUSD -5.3K
EURUSD -3.2K
GBPJPY 2.6K
USOIL -1.5K
AUDCHF -463
EURJPY 774
US30 -14K
NAS100 -20K
EURNZD 1.6K
USDJPY -552
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +528.08 USD
Worst Trade: -106 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +556.00 USD
Massima perdita consecutiva: -499.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "iFunds-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hydra
100USD al mese
0%
0
0
USD
52K
USD
3
7%
39
58%
100%
3.05
48.63
USD
0%
1:100
