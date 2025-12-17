- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
28 (50.90%)
Negociações com perda:
27 (49.09%)
Melhor negociação:
528.08 USD
Pior negociação:
-127.71 USD
Lucro bruto:
3 402.60 USD (56 211 pips)
Perda bruta:
-1 467.23 USD (98 664 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (556.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 089.69 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
76.70%
Depósito máximo carregado:
2.11%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.87
Negociações longas:
31 (56.36%)
Negociações curtas:
24 (43.64%)
Fator de lucro:
2.32
Valor esperado:
35.19 USD
Lucro médio:
121.52 USD
Perda média:
-54.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-499.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-499.68 USD (7)
Crescimento mensal:
3.88%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 USD
Máximo:
499.68 USD (0.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.98% (499.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.37% (186.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USOIL
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EURJPY
|1
|US30
|1
|NAS100
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|GER40
|1
|UK100
|1
|GBPCAD
|1
|BTCUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.4K
|GBPUSD
|-202
|EURUSD
|-191
|GBPJPY
|244
|USOIL
|-91
|USDCHF
|-7
|USDCAD
|-91
|AUDCHF
|-88
|EURJPY
|179
|US30
|-69
|NAS100
|-106
|EURNZD
|311
|USDJPY
|-95
|CHFJPY
|-106
|CADJPY
|-128
|GER40
|-32
|UK100
|-72
|GBPCAD
|49
|BTCUSD
|-6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|42K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURUSD
|-3.2K
|GBPJPY
|2.6K
|USOIL
|-1.5K
|USDCHF
|-102
|USDCAD
|-1.4K
|AUDCHF
|-463
|EURJPY
|774
|US30
|-14K
|NAS100
|-20K
|EURNZD
|1.6K
|USDJPY
|-552
|CHFJPY
|-832
|CADJPY
|-869
|GER40
|-27K
|UK100
|-14K
|GBPCAD
|364
|BTCUSD
|-339
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +528.08 USD
Pior negociação: -128 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +556.00 USD
Máxima perda consecutiva: -499.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
