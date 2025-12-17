SinaisSeções
Daryn Doldashev

Hydra

Daryn Doldashev
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
iFunds-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
55
Negociações com lucro:
28 (50.90%)
Negociações com perda:
27 (49.09%)
Melhor negociação:
528.08 USD
Pior negociação:
-127.71 USD
Lucro bruto:
3 402.60 USD (56 211 pips)
Perda bruta:
-1 467.23 USD (98 664 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (556.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 089.69 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
76.70%
Depósito máximo carregado:
2.11%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.87
Negociações longas:
31 (56.36%)
Negociações curtas:
24 (43.64%)
Fator de lucro:
2.32
Valor esperado:
35.19 USD
Lucro médio:
121.52 USD
Perda média:
-54.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-499.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-499.68 USD (7)
Crescimento mensal:
3.88%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.19 USD
Máximo:
499.68 USD (0.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.98% (499.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.37% (186.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 28
GBPUSD 4
EURUSD 3
GBPJPY 2
USOIL 2
USDCHF 2
USDCAD 2
AUDCHF 1
EURJPY 1
US30 1
NAS100 1
EURNZD 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
GER40 1
UK100 1
GBPCAD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.4K
GBPUSD -202
EURUSD -191
GBPJPY 244
USOIL -91
USDCHF -7
USDCAD -91
AUDCHF -88
EURJPY 179
US30 -69
NAS100 -106
EURNZD 311
USDJPY -95
CHFJPY -106
CADJPY -128
GER40 -32
UK100 -72
GBPCAD 49
BTCUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 42K
GBPUSD -5.3K
EURUSD -3.2K
GBPJPY 2.6K
USOIL -1.5K
USDCHF -102
USDCAD -1.4K
AUDCHF -463
EURJPY 774
US30 -14K
NAS100 -20K
EURNZD 1.6K
USDJPY -552
CHFJPY -832
CADJPY -869
GER40 -27K
UK100 -14K
GBPCAD 364
BTCUSD -339
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +528.08 USD
Pior negociação: -128 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +556.00 USD
Máxima perda consecutiva: -499.68 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "iFunds-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
