SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Hydra
Daryn Doldashev

Hydra

Daryn Doldashev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
iFunds-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
56
Gewinntrades:
29 (51.78%)
Verlusttrades:
27 (48.21%)
Bester Trade:
528.08 USD
Schlechtester Trade:
-127.71 USD
Bruttoprofit:
3 478.62 USD (60 011 pips)
Bruttoverlust:
-1 467.23 USD (98 664 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (556.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 089.69 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
53.73%
Max deposit load:
2.11%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
4.03
Long-Positionen:
31 (55.36%)
Short-Positionen:
25 (44.64%)
Profit-Faktor:
2.37
Mathematische Gewinnerwartung:
35.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
119.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-54.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-499.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-499.68 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.04%
Algo-Trading:
10%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.19 USD
Maximaler:
499.68 USD (0.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.98% (499.68 USD)
Kapital:
0.37% (186.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 29
GBPUSD 4
EURUSD 3
GBPJPY 2
USOIL 2
USDCHF 2
USDCAD 2
AUDCHF 1
EURJPY 1
US30 1
NAS100 1
EURNZD 1
USDJPY 1
CHFJPY 1
CADJPY 1
GER40 1
UK100 1
GBPCAD 1
BTCUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.5K
GBPUSD -202
EURUSD -191
GBPJPY 244
USOIL -91
USDCHF -7
USDCAD -91
AUDCHF -88
EURJPY 179
US30 -69
NAS100 -106
EURNZD 311
USDJPY -95
CHFJPY -106
CADJPY -128
GER40 -32
UK100 -72
GBPCAD 49
BTCUSD -6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 45K
GBPUSD -5.3K
EURUSD -3.2K
GBPJPY 2.6K
USOIL -1.5K
USDCHF -102
USDCAD -1.4K
AUDCHF -463
EURJPY 774
US30 -14K
NAS100 -20K
EURNZD 1.6K
USDJPY -552
CHFJPY -832
CADJPY -869
GER40 -27K
UK100 -14K
GBPCAD 364
BTCUSD -339
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +528.08 USD
Schlechtester Trade: -128 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +556.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -499.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "iFunds-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.17 06:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 06:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 14:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 14:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 14:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
