- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
55
利益トレード:
28 (50.90%)
損失トレード:
27 (49.09%)
ベストトレード:
528.08 USD
最悪のトレード:
-127.71 USD
総利益:
3 402.60 USD (56 211 pips)
総損失:
-1 467.23 USD (98 664 pips)
最大連続の勝ち:
6 (556.00 USD)
最大連続利益:
1 089.69 USD (3)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
76.70%
最大入金額:
2.11%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.87
長いトレード:
31 (56.36%)
短いトレード:
24 (43.64%)
プロフィットファクター:
2.32
期待されたペイオフ:
35.19 USD
平均利益:
121.52 USD
平均損失:
-54.34 USD
最大連続の負け:
7 (-499.68 USD)
最大連続損失:
-499.68 USD (7)
月間成長:
3.88%
アルゴリズム取引:
9%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.19 USD
最大の:
499.68 USD (0.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.98% (499.68 USD)
エクイティによる:
0.37% (186.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USOIL
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EURJPY
|1
|US30
|1
|NAS100
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|GER40
|1
|UK100
|1
|GBPCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.4K
|GBPUSD
|-202
|EURUSD
|-191
|GBPJPY
|244
|USOIL
|-91
|USDCHF
|-7
|USDCAD
|-91
|AUDCHF
|-88
|EURJPY
|179
|US30
|-69
|NAS100
|-106
|EURNZD
|311
|USDJPY
|-95
|CHFJPY
|-106
|CADJPY
|-128
|GER40
|-32
|UK100
|-72
|GBPCAD
|49
|BTCUSD
|-6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|42K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURUSD
|-3.2K
|GBPJPY
|2.6K
|USOIL
|-1.5K
|USDCHF
|-102
|USDCAD
|-1.4K
|AUDCHF
|-463
|EURJPY
|774
|US30
|-14K
|NAS100
|-20K
|EURNZD
|1.6K
|USDJPY
|-552
|CHFJPY
|-832
|CADJPY
|-869
|GER40
|-27K
|UK100
|-14K
|GBPCAD
|364
|BTCUSD
|-339
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +528.08 USD
最悪のトレード: -128 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +556.00 USD
最大連続損失: -499.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"iFunds-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
4%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
4
9%
55
50%
77%
2.31
35.19
USD
USD
1%
1:100