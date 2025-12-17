- 자본
- 축소
트레이드:
63
이익 거래:
31 (49.20%)
손실 거래:
32 (50.79%)
최고의 거래:
528.08 USD
최악의 거래:
-221.56 USD
총 수익:
4 004.47 USD (73 229 pips)
총 손실:
-2 283.76 USD (126 212 pips)
연속 최대 이익:
6 (556.00 USD)
연속 최대 이익:
1 089.69 USD (3)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
71.46%
최대 입금량:
2.11%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.87
롱(주식매수):
37 (58.73%)
숏(주식차입매도):
26 (41.27%)
수익 요인:
1.75
기대수익:
27.31 USD
평균 이익:
129.18 USD
평균 손실:
-71.37 USD
연속 최대 손실:
7 (-499.68 USD)
연속 최대 손실:
-515.08 USD (3)
월별 성장률:
2.29%
Algo 트레이딩:
12%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.19 USD
최대한의:
600.00 USD (1.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.15% (576.75 USD)
자본금별:
0.37% (186.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|3
|GBPJPY
|2
|USOIL
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|EURJPY
|1
|US30
|1
|NAS100
|1
|EURNZD
|1
|USDJPY
|1
|CHFJPY
|1
|CADJPY
|1
|GER40
|1
|UK100
|1
|GBPCAD
|1
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.2K
|GBPUSD
|-202
|EURUSD
|-191
|GBPJPY
|244
|USOIL
|-91
|USDCHF
|-7
|USDCAD
|-91
|AUDCHF
|-88
|EURJPY
|179
|US30
|-69
|NAS100
|-106
|EURNZD
|311
|USDJPY
|-95
|CHFJPY
|-106
|CADJPY
|-128
|GER40
|-32
|UK100
|-72
|GBPCAD
|49
|BTCUSD
|-6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|31K
|GBPUSD
|-5.3K
|EURUSD
|-3.2K
|GBPJPY
|2.6K
|USOIL
|-1.5K
|USDCHF
|-102
|USDCAD
|-1.4K
|AUDCHF
|-463
|EURJPY
|774
|US30
|-14K
|NAS100
|-20K
|EURNZD
|1.6K
|USDJPY
|-552
|CHFJPY
|-832
|CADJPY
|-869
|GER40
|-27K
|UK100
|-14K
|GBPCAD
|364
|BTCUSD
|-339
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +528.08 USD
최악의 거래: -222 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +556.00 USD
연속 최대 손실: -499.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "iFunds-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
3%
0
0
USD
USD
50K
USD
USD
6
12%
63
49%
71%
1.75
27.31
USD
USD
1%
1:100