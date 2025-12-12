- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
9 (23.07%)
Убыточных трейдов:
30 (76.92%)
Лучший трейд:
163.72 USD
Худший трейд:
-73.22 USD
Общая прибыль:
932.44 USD (1 200 602 pips)
Общий убыток:
-648.15 USD (2 643 963 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (902.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
902.63 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
96.65%
Макс. загрузка депозита:
15.69%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.62
Длинных трейдов:
27 (69.23%)
Коротких трейдов:
12 (30.77%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
7.29 USD
Средняя прибыль:
103.60 USD
Средний убыток:
-21.61 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-462.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-462.19 USD (18)
Прирост в месяц:
28.47%
Алготрейдинг:
38%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
156.61 USD
Максимальная:
462.19 USD (26.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.45% (462.19 USD)
По эквити:
12.60% (188.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|12
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|2
|USTEC
|2
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-194
|XAUUSD
|572
|ETHUSD
|-83
|USDJPY
|-5
|USTEC
|0
|GBPJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-1.9M
|XAUUSD
|572K
|ETHUSD
|-81K
|USDJPY
|-702
|USTEC
|4.5K
|GBPJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +163.72 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +902.63 USD
Макс. убыток в серии: -462.19 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|51.12 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-2
|70.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
38%
39
23%
97%
1.43
7.29
USD
USD
26%
1:200