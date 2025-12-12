- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
9 (23.07%)
亏损交易:
30 (76.92%)
最好交易:
163.72 USD
最差交易:
-73.22 USD
毛利:
932.44 USD (1 200 602 pips)
毛利亏损:
-648.15 USD (2 643 963 pips)
最大连续赢利:
6 (902.63 USD)
最大连续盈利:
902.63 USD (6)
夏普比率:
0.14
交易活动:
96.65%
最大入金加载:
15.69%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
4 天
采收率:
0.62
长期交易:
27 (69.23%)
短期交易:
12 (30.77%)
利润因子:
1.44
预期回报:
7.29 USD
平均利润:
103.60 USD
平均损失:
-21.61 USD
最大连续失误:
18 (-462.19 USD)
最大连续亏损:
-462.19 USD (18)
每月增长:
28.47%
算法交易:
38%
结余跌幅:
绝对:
156.61 USD
最大值:
462.19 USD (26.47%)
相对跌幅:
结余:
26.45% (462.19 USD)
净值:
12.60% (188.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|12
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|2
|USTEC
|2
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-194
|XAUUSD
|572
|ETHUSD
|-83
|USDJPY
|-5
|USTEC
|0
|GBPJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-1.9M
|XAUUSD
|572K
|ETHUSD
|-81K
|USDJPY
|-702
|USTEC
|4.5K
|GBPJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +163.72 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +902.63 USD
最大连续亏损: -462.19 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
