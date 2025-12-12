- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
9 (23.07%)
損失トレード:
30 (76.92%)
ベストトレード:
163.72 USD
最悪のトレード:
-73.22 USD
総利益:
932.44 USD (1 200 602 pips)
総損失:
-648.15 USD (2 643 963 pips)
最大連続の勝ち:
6 (902.63 USD)
最大連続利益:
902.63 USD (6)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
96.65%
最大入金額:
15.69%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
0.62
長いトレード:
27 (69.23%)
短いトレード:
12 (30.77%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
7.29 USD
平均利益:
103.60 USD
平均損失:
-21.61 USD
最大連続の負け:
18 (-462.19 USD)
最大連続損失:
-462.19 USD (18)
月間成長:
28.47%
アルゴリズム取引:
38%
残高によるドローダウン:
絶対:
156.61 USD
最大の:
462.19 USD (26.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.45% (462.19 USD)
エクイティによる:
12.60% (188.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|12
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|2
|USTEC
|2
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-194
|XAUUSD
|572
|ETHUSD
|-83
|USDJPY
|-5
|USTEC
|0
|GBPJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-1.9M
|XAUUSD
|572K
|ETHUSD
|-81K
|USDJPY
|-702
|USTEC
|4.5K
|GBPJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|50.56 × 178
レビューなし
