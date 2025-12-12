- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
9 (23.07%)
Transacciones Irrentables:
30 (76.92%)
Mejor transacción:
163.72 USD
Peor transacción:
-73.22 USD
Beneficio Bruto:
932.44 USD (1 200 602 pips)
Pérdidas Brutas:
-648.15 USD (2 643 963 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (902.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
902.63 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
96.65%
Carga máxima del depósito:
15.69%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.62
Transacciones Largas:
27 (69.23%)
Transacciones Cortas:
12 (30.77%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
7.29 USD
Beneficio medio:
103.60 USD
Pérdidas medias:
-21.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-462.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-462.19 USD (18)
Crecimiento al mes:
28.47%
Trading algorítmico:
38%
Reducción de balance:
Absoluto:
156.61 USD
Máxima:
462.19 USD (26.47%)
Reducción relativa:
De balance:
26.45% (462.19 USD)
De fondos:
12.60% (188.38 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|12
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|2
|USTEC
|2
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-194
|XAUUSD
|572
|ETHUSD
|-83
|USDJPY
|-5
|USTEC
|0
|GBPJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-1.9M
|XAUUSD
|572K
|ETHUSD
|-81K
|USDJPY
|-702
|USTEC
|4.5K
|GBPJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +163.72 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +902.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -462.19 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|50.64 × 177
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
