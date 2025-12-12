- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
9 (23.07%)
Negociações com perda:
30 (76.92%)
Melhor negociação:
163.72 USD
Pior negociação:
-73.22 USD
Lucro bruto:
932.44 USD (1 200 602 pips)
Perda bruta:
-648.15 USD (2 643 963 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (902.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
902.63 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
96.65%
Depósito máximo carregado:
15.69%
Último negócio:
42 minutos atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
27 (69.23%)
Negociações curtas:
12 (30.77%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
7.29 USD
Lucro médio:
103.60 USD
Perda média:
-21.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-462.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-462.19 USD (18)
Crescimento mensal:
28.47%
Algotrading:
38%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
156.61 USD
Máximo:
462.19 USD (26.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.45% (462.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.60% (188.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|12
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|2
|USTEC
|2
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-194
|XAUUSD
|572
|ETHUSD
|-83
|USDJPY
|-5
|USTEC
|0
|GBPJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-1.9M
|XAUUSD
|572K
|ETHUSD
|-81K
|USDJPY
|-702
|USTEC
|4.5K
|GBPJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +163.72 USD
Pior negociação: -73 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +902.63 USD
Máxima perda consecutiva: -462.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|50.93 × 178
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
2
38%
39
23%
97%
1.43
7.29
USD
USD
26%
1:200