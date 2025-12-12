- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
2 (15.38%)
Loss Trade:
11 (84.62%)
Best Trade:
14.76 USD
Worst Trade:
-29.94 USD
Profitto lordo:
29.31 USD (292 994 pips)
Perdita lorda:
-185.92 USD (1 764 343 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (29.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.31 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.80
Attività di trading:
94.62%
Massimo carico di deposito:
15.69%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
-0.86
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
0.16
Profitto previsto:
-12.05 USD
Profitto medio:
14.66 USD
Perdita media:
-16.90 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-181.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-181.40 USD (9)
Crescita mensile:
-15.66%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
156.61 USD
Massimale:
181.40 USD (17.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.70% (181.40 USD)
Per equità:
11.93% (122.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|USDJPY
|2
|ETHUSD
|2
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-146
|USDJPY
|-5
|ETHUSD
|-6
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-1.5M
|USDJPY
|-702
|ETHUSD
|-5.6K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.76 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +29.31 USD
Massima perdita consecutiva: -181.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
843
USD
USD
1
46%
13
15%
95%
0.15
-12.05
USD
USD
18%
1:200