Trades insgesamt:
39
Gewinntrades:
9 (23.07%)
Verlusttrades:
30 (76.92%)
Bester Trade:
163.72 USD
Schlechtester Trade:
-73.22 USD
Bruttoprofit:
932.44 USD (1 200 602 pips)
Bruttoverlust:
-648.15 USD (2 643 963 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (902.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
902.63 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
96.65%
Max deposit load:
15.69%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
0.62
Long-Positionen:
27 (69.23%)
Short-Positionen:
12 (30.77%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
7.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
103.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-462.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-462.19 USD (18)
Wachstum pro Monat :
28.47%
Algo-Trading:
44%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
156.61 USD
Maximaler:
462.19 USD (26.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.45% (462.19 USD)
Kapital:
12.60% (188.38 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|12
|XAUUSD
|12
|ETHUSD
|10
|USDJPY
|2
|USTEC
|2
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-194
|XAUUSD
|572
|ETHUSD
|-83
|USDJPY
|-5
|USTEC
|0
|GBPJPY
|-7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-1.9M
|XAUUSD
|572K
|ETHUSD
|-81K
|USDJPY
|-702
|USTEC
|4.5K
|GBPJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +163.72 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +902.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -462.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|50.56 × 178
Keine Bewertungen
