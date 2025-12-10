- Прирост
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
13 (86.66%)
Убыточных трейдов:
2 (13.33%)
Лучший трейд:
8.64 USD
Худший трейд:
-6.26 USD
Общая прибыль:
21.85 USD (1 323 pips)
Общий убыток:
-7.95 USD (794 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (6.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.59 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
0.24%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
2.22
Длинных трейдов:
9 (60.00%)
Коротких трейдов:
6 (40.00%)
Профит фактор:
2.75
Мат. ожидание:
0.93 USD
Средняя прибыль:
1.68 USD
Средний убыток:
-3.98 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-6.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.26 USD (1)
Прирост в месяц:
2.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.89 USD
Максимальная:
6.26 USD (1.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.20% (6.26 USD)
По эквити:
0.23% (1.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.64 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.89 USD
Макс. убыток в серии: -6.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
