- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
14 (87.50%)
Transacciones Irrentables:
2 (12.50%)
Mejor transacción:
8.64 USD
Peor transacción:
-6.26 USD
Beneficio Bruto:
22.63 USD (1 400 pips)
Pérdidas Brutas:
-7.95 USD (794 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (7.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.59 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
0.24%
Carga máxima del depósito:
1.63%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
10 (62.50%)
Transacciones Cortas:
6 (37.50%)
Factor de Beneficio:
2.85
Beneficio Esperado:
0.92 USD
Beneficio medio:
1.62 USD
Pérdidas medias:
-3.98 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-6.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6.26 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.31%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
2.89 USD
Máxima:
6.26 USD (1.20%)
Reducción relativa:
De balance:
1.20% (6.26 USD)
De fondos:
0.23% (1.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|606
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.64 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +7.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3%
0
0
USD
USD
533
USD
USD
7
100%
16
87%
0%
2.84
0.92
USD
USD
1%
1:500