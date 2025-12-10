- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
13 (86.66%)
亏损交易:
2 (13.33%)
最好交易:
8.64 USD
最差交易:
-6.26 USD
毛利:
21.85 USD (1 323 pips)
毛利亏损:
-7.95 USD (794 pips)
最大连续赢利:
5 (6.89 USD)
最大连续盈利:
11.59 USD (4)
夏普比率:
0.32
交易活动:
0.24%
最大入金加载:
1.63%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
2.22
长期交易:
9 (60.00%)
短期交易:
6 (40.00%)
利润因子:
2.75
预期回报:
0.93 USD
平均利润:
1.68 USD
平均损失:
-3.98 USD
最大连续失误:
1 (-6.26 USD)
最大连续亏损:
-6.26 USD (1)
每月增长:
2.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.89 USD
最大值:
6.26 USD (1.20%)
相对跌幅:
结余:
1.20% (6.26 USD)
净值:
0.23% (1.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.64 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +6.89 USD
最大连续亏损: -6.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
532
USD
USD
6
100%
15
86%
0%
2.74
0.93
USD
USD
1%
1:500