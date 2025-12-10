- 자본
트레이드:
20
이익 거래:
18 (90.00%)
손실 거래:
2 (10.00%)
최고의 거래:
8.64 USD
최악의 거래:
-6.26 USD
총 수익:
25.44 USD (1 681 pips)
총 손실:
-7.95 USD (794 pips)
연속 최대 이익:
10 (10.48 USD)
연속 최대 이익:
11.59 USD (4)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
0.24%
최대 입금량:
1.67%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
2.79
롱(주식매수):
12 (60.00%)
숏(주식차입매도):
8 (40.00%)
수익 요인:
3.20
기대수익:
0.87 USD
평균 이익:
1.41 USD
평균 손실:
-3.98 USD
연속 최대 손실:
1 (-6.26 USD)
연속 최대 손실:
-6.26 USD (1)
월별 성장률:
1.80%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.89 USD
최대한의:
6.26 USD (1.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.20% (6.26 USD)
자본금별:
0.23% (1.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|887
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.64 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10.48 USD
연속 최대 손실: -6.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
