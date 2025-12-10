- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
14 (87.50%)
損失トレード:
2 (12.50%)
ベストトレード:
8.64 USD
最悪のトレード:
-6.26 USD
総利益:
22.63 USD (1 400 pips)
総損失:
-7.95 USD (794 pips)
最大連続の勝ち:
6 (7.67 USD)
最大連続利益:
11.59 USD (4)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
0.24%
最大入金額:
1.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
10 (62.50%)
短いトレード:
6 (37.50%)
プロフィットファクター:
2.85
期待されたペイオフ:
0.92 USD
平均利益:
1.62 USD
平均損失:
-3.98 USD
最大連続の負け:
1 (-6.26 USD)
最大連続損失:
-6.26 USD (1)
月間成長:
2.31%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.89 USD
最大の:
6.26 USD (1.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.20% (6.26 USD)
エクイティによる:
0.23% (1.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|606
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.64 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +7.67 USD
最大連続損失: -6.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
