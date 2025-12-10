- Crescimento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
14 (87.50%)
Negociações com perda:
2 (12.50%)
Melhor negociação:
8.64 USD
Pior negociação:
-6.26 USD
Lucro bruto:
22.63 USD (1 400 pips)
Perda bruta:
-7.95 USD (794 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (7.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.59 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
0.24%
Depósito máximo carregado:
1.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
10 (62.50%)
Negociações curtas:
6 (37.50%)
Fator de lucro:
2.85
Valor esperado:
0.92 USD
Lucro médio:
1.62 USD
Perda média:
-3.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-6.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.26 USD (1)
Crescimento mensal:
2.31%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.89 USD
Máximo:
6.26 USD (1.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.20% (6.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.23% (1.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|15
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|606
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.64 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7.67 USD
Máxima perda consecutiva: -6.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
