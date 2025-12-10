СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RainScalper Emas FM Dupoin
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas FM Dupoin

Wisman Wati Gulo
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 221%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
54 (66.66%)
Убыточных трейдов:
27 (33.33%)
Лучший трейд:
277.40 USD
Худший трейд:
-207.80 USD
Общая прибыль:
4 216.88 USD (75 494 pips)
Общий убыток:
-3 042.78 USD (54 562 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (173.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 293.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
55.28%
Макс. загрузка депозита:
2.35%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
41 (50.62%)
Коротких трейдов:
40 (49.38%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
14.50 USD
Средняя прибыль:
78.09 USD
Средний убыток:
-112.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-161.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-409.00 USD (2)
Прирост в месяц:
50.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.06 USD
Максимальная:
668.00 USD (42.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.48% (220.94 USD)
По эквити:
17.29% (37.38 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDu 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDu 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDu 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +277.40 USD
Худший трейд: -208 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +173.12 USD
Макс. убыток в серии: -161.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DupoinFuturesID-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.12 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 07:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 05:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 19:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RainScalper Emas FM Dupoin
30 USD в месяц
221%
0
0
USD
2.9K
USD
5
100%
81
66%
55%
1.38
14.50
USD
52%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.