Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
54 (66.66%)
Убыточных трейдов:
27 (33.33%)
Лучший трейд:
277.40 USD
Худший трейд:
-207.80 USD
Общая прибыль:
4 216.88 USD (75 494 pips)
Общий убыток:
-3 042.78 USD (54 562 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (173.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 293.70 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
55.28%
Макс. загрузка депозита:
2.35%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
41 (50.62%)
Коротких трейдов:
40 (49.38%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
14.50 USD
Средняя прибыль:
78.09 USD
Средний убыток:
-112.70 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-161.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-409.00 USD (2)
Прирост в месяц:
50.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.06 USD
Максимальная:
668.00 USD (42.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.48% (220.94 USD)
По эквити:
17.29% (37.38 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDu
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDu
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
