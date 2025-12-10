- 成长
交易:
81
盈利交易:
54 (66.66%)
亏损交易:
27 (33.33%)
最好交易:
277.40 USD
最差交易:
-207.80 USD
毛利:
4 216.88 USD (75 494 pips)
毛利亏损:
-3 042.78 USD (54 562 pips)
最大连续赢利:
7 (173.12 USD)
最大连续盈利:
1 293.70 USD (6)
夏普比率:
0.21
交易活动:
55.28%
最大入金加载:
2.35%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.76
长期交易:
41 (50.62%)
短期交易:
40 (49.38%)
利润因子:
1.39
预期回报:
14.50 USD
平均利润:
78.09 USD
平均损失:
-112.70 USD
最大连续失误:
4 (-161.86 USD)
最大连续亏损:
-409.00 USD (2)
每月增长:
50.32%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
24.06 USD
最大值:
668.00 USD (42.45%)
相对跌幅:
结余:
52.48% (220.94 USD)
净值:
17.29% (37.38 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDu
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDu
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
