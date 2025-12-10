- 成長
トレード:
81
利益トレード:
54 (66.66%)
損失トレード:
27 (33.33%)
ベストトレード:
277.40 USD
最悪のトレード:
-207.80 USD
総利益:
4 216.88 USD (75 494 pips)
総損失:
-3 042.78 USD (54 562 pips)
最大連続の勝ち:
7 (173.12 USD)
最大連続利益:
1 293.70 USD (6)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
55.28%
最大入金額:
2.35%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
41 (50.62%)
短いトレード:
40 (49.38%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
14.50 USD
平均利益:
78.09 USD
平均損失:
-112.70 USD
最大連続の負け:
4 (-161.86 USD)
最大連続損失:
-409.00 USD (2)
月間成長:
50.32%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.06 USD
最大の:
668.00 USD (42.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
52.48% (220.94 USD)
エクイティによる:
17.29% (37.38 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDu
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDu
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DupoinFuturesID-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
