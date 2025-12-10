- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
56 (66.66%)
손실 거래:
28 (33.33%)
최고의 거래:
277.40 USD
최악의 거래:
-207.80 USD
총 수익:
4 494.58 USD (78 269 pips)
총 손실:
-3 243.98 USD (56 571 pips)
연속 최대 이익:
7 (173.12 USD)
연속 최대 이익:
1 293.70 USD (6)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
55.28%
최대 입금량:
2.35%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.87
롱(주식매수):
44 (52.38%)
숏(주식차입매도):
40 (47.62%)
수익 요인:
1.39
기대수익:
14.89 USD
평균 이익:
80.26 USD
평균 손실:
-115.86 USD
연속 최대 손실:
4 (-161.86 USD)
연속 최대 손실:
-409.00 USD (2)
월별 성장률:
54.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.06 USD
최대한의:
668.00 USD (42.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
52.48% (220.94 USD)
자본금별:
17.29% (37.38 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDu
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDu
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +277.40 USD
최악의 거래: -208 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +173.12 USD
연속 최대 손실: -161.86 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DupoinFuturesID-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
229%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
5
100%
84
66%
55%
1.38
14.89
USD
USD
52%
1:500