Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas FM Dupoin

Wisman Wati Gulo
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 221%
DupoinFuturesID-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
54 (66.66%)
Negociações com perda:
27 (33.33%)
Melhor negociação:
277.40 USD
Pior negociação:
-207.80 USD
Lucro bruto:
4 216.88 USD (75 494 pips)
Perda bruta:
-3 042.78 USD (54 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (173.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 293.70 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
55.28%
Depósito máximo carregado:
2.35%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
41 (50.62%)
Negociações curtas:
40 (49.38%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
14.50 USD
Lucro médio:
78.09 USD
Perda média:
-112.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-161.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-409.00 USD (2)
Crescimento mensal:
50.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.06 USD
Máximo:
668.00 USD (42.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.48% (220.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.29% (37.38 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDu 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDu 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDu 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +277.40 USD
Pior negociação: -208 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +173.12 USD
Máxima perda consecutiva: -161.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.12 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 07:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 05:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 19:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
Copiar

