- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
81
Negociações com lucro:
54 (66.66%)
Negociações com perda:
27 (33.33%)
Melhor negociação:
277.40 USD
Pior negociação:
-207.80 USD
Lucro bruto:
4 216.88 USD (75 494 pips)
Perda bruta:
-3 042.78 USD (54 562 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (173.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 293.70 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
55.28%
Depósito máximo carregado:
2.35%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
41 (50.62%)
Negociações curtas:
40 (49.38%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
14.50 USD
Lucro médio:
78.09 USD
Perda média:
-112.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-161.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-409.00 USD (2)
Crescimento mensal:
50.32%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.06 USD
Máximo:
668.00 USD (42.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.48% (220.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.29% (37.38 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDu
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDu
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DupoinFuturesID-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
