Signale / MetaTrader 5 / RainScalper Emas FM Dupoin
Wisman Wati Gulo

RainScalper Emas FM Dupoin

Wisman Wati Gulo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 221%
DupoinFuturesID-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
54 (66.66%)
Verlusttrades:
27 (33.33%)
Bester Trade:
277.40 USD
Schlechtester Trade:
-207.80 USD
Bruttoprofit:
4 216.88 USD (75 494 pips)
Bruttoverlust:
-3 042.78 USD (54 562 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (173.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 293.70 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
55.28%
Max deposit load:
2.35%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.76
Long-Positionen:
41 (50.62%)
Short-Positionen:
40 (49.38%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
14.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
78.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-112.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-161.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-409.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
50.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.06 USD
Maximaler:
668.00 USD (42.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
52.48% (220.94 USD)
Kapital:
17.29% (37.38 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDu 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDu 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDu 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +277.40 USD
Schlechtester Trade: -208 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +173.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -161.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DupoinFuturesID-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.12 10:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 07:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 05:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 19:44
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 19:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 16:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.17 13:48
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 16:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 10:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Share of trading days is too low
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
