- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
44 (60.27%)
Убыточных трейдов:
29 (39.73%)
Лучший трейд:
113.90 USD
Худший трейд:
-61.90 USD
Общая прибыль:
1 551.11 USD (17 341 pips)
Общий убыток:
-891.26 USD (11 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (383.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
383.90 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
12.65%
Макс. загрузка депозита:
5.04%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
2.59
Длинных трейдов:
36 (49.32%)
Коротких трейдов:
37 (50.68%)
Профит фактор:
1.74
Мат. ожидание:
9.04 USD
Средняя прибыль:
35.25 USD
Средний убыток:
-30.73 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-25.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.70 USD (4)
Прирост в месяц:
65.99%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.29 USD
Максимальная:
255.20 USD (19.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.21% (255.10 USD)
По эквити:
10.59% (153.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|660
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +113.90 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +383.90 USD
Макс. убыток в серии: -25.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
300 USD в месяц
66%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
3
0%
73
60%
13%
1.74
9.04
USD
USD
19%
1:400