シグナル / MetaTrader 5 / GoldWavePF v1
Edi Gunawan

GoldWavePF v1

Edi Gunawan
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 33%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
93
利益トレード:
57 (61.29%)
損失トレード:
36 (38.71%)
ベストトレード:
298.80 USD
最悪のトレード:
-135.00 USD
総利益:
2 325.51 USD (24 954 pips)
総損失:
-1 605.06 USD (18 246 pips)
最大連続の勝ち:
12 (412.60 USD)
最大連続利益:
498.10 USD (5)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
7.41%
最大入金額:
5.04%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
1.77
長いトレード:
44 (47.31%)
短いトレード:
49 (52.69%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
7.75 USD
平均利益:
40.80 USD
平均損失:
-44.59 USD
最大連続の負け:
5 (-25.56 USD)
最大連続損失:
-337.20 USD (3)
月間成長:
32.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.29 USD
最大の:
406.50 USD (19.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.63% (406.40 USD)
エクイティによる:
19.41% (322.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.sv 93
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.sv 720
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.sv 6.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +298.80 USD
最悪のトレード: -135 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +412.60 USD
最大連続損失: -25.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news


レビューなし
2026.01.07 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 13:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.06 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 09:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 09:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 04:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 14:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 04:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 00:43
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 09:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
