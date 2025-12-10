- 成長
トレード:
93
利益トレード:
57 (61.29%)
損失トレード:
36 (38.71%)
ベストトレード:
298.80 USD
最悪のトレード:
-135.00 USD
総利益:
2 325.51 USD (24 954 pips)
総損失:
-1 605.06 USD (18 246 pips)
最大連続の勝ち:
12 (412.60 USD)
最大連続利益:
498.10 USD (5)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
7.41%
最大入金額:
5.04%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
32 分
リカバリーファクター:
1.77
長いトレード:
44 (47.31%)
短いトレード:
49 (52.69%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
7.75 USD
平均利益:
40.80 USD
平均損失:
-44.59 USD
最大連続の負け:
5 (-25.56 USD)
最大連続損失:
-337.20 USD (3)
月間成長:
32.79%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.29 USD
最大の:
406.50 USD (19.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.63% (406.40 USD)
エクイティによる:
19.41% (322.20 USD)
シンボル
ディール
Sell
Buy
|XAUUSD.sv
|93
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
シンボル
総利益, USD
Loss, USD
利益, USD
|XAUUSD.sv
|720
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル
総利益, pips
Loss, pips
利益, pips
|XAUUSD.sv
|6.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news
