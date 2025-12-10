SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldWavePF v1
Edi Gunawan

GoldWavePF v1

Edi Gunawan
0 recensioni
Affidabilità
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 1%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
7.90 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
7.90 USD (789 pips)
Perdita lorda:
-0.01 USD
Vincite massime consecutive:
1 (7.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.90 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.25%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
789.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
790.00
Profitto previsto:
7.90 USD
Profitto medio:
7.90 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.01 USD
Massimale:
0.01 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.03% (0.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv 789
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.90 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +7.90 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This account trading using SNR, SND and Elliot Wave Technical Analysis
* Scalping/Intraday trading (avoid overnight position)
* Single entry (no averaging/layering/martingale)
* Max 5% risk per trade with Stop Loss
* Minimum RRR 1:1.5
* No trade on news


Non ci sono recensioni
2025.12.10 09:28
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.10 09:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.10 09:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
